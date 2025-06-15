Bilecik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde gerçekleşen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Necla A, yönetimindeki 34 KBE 090 plakalı otomobil, İnhisar-Eskişehir karayolunun Tarpak köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Felek B, sağlık ekiplerince İnhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel