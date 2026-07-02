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Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

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Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü mevkisinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E'yi (47) yakaladı.

Ekipler, merkez Gülüme köyünde de hizmet nedeniyle güveni köyüye kullanma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı (46) gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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