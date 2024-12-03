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Bilecik Özel Eğitim Kurumu’nda Özel Gereksinimli Bireylere Mesleki Eğitim

Bilecik Özel Eğitim Kurumu’nda Özel Gereksinimli Bireylere Mesleki Eğitim
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Bilecik'te özel gereksinimli bireylere eğitim veren kurum, öğrencilerine mesleki deneyim kazandırarak bağımsız yaşam becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, çeşitli atölyelerde el sanatları ve mobilya dekorasyonu eğitimi alarak, mezun olduklarında iş hayatına hazırlanmaktadır.

Bilecik'te özel gereksinimli bireylere eğitim verilen Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu, bünyesindeki atölyelerle öğrencilerine mesleki deneyim kazandırıyor.

Beşiktaş Mahallesi'nde 1995'te kurulan, hafif zihinsel engelli ve otizmli çocuklara eğitim verilen kurumda, 77 öğrenci, 56 öğretmen, 2 temizlik personeli, 5 servis rehberi ile memur ve hemşire bulunuyor.

El sanatları ile mobilya ve iç mekan dekorasyon atölyelerinde haftada 15 saat yapılan eğitimlerde öğrenciler, ürettikleri fincan takımları, kalemlik, örgü çanta, anahtarlık, kapı süsleri ve çeşitli dekorasyon ürünleri ile mesleki deneyim, temel beceri ve yararlı alışkanlıklar elde ediyor.

Ayrıca bu ürünler, gelirleri okul aile birliğine bağışlanmak üzere kuruma ait sosyal medya hesabından satışa sunuluyor.

Öğrencilere, mezun olduklarında meslek liselerinde öğrenim gören akranlarıyla aynı diplomalar veriliyor.

Müdür İbrahim Aydoğar, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin eğitimi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kurumlarının ilkokul, ortaokul ve meslek okulundan oluştuğunu anlatan Aydoğar, şöyle konuştu:

"Özel gereksinimli öğrencilerimizin bağımsız yaşama güçlerini artırarak, bireysel yeterlilikleri oranında sorunlarını ortadan kaldırarak ya da en aza indirerek, bireysel gelişimlerini sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destekliyoruz. Özel eğitim sürecinin her aşamasına ailelerin aktif katılımlarını sağlayarak toplumla uyum içinde yaşayan bireyler olabilmeleri için hizmet veriyoruz."

Okullarının 2020-2024 yıllarında engellilere yönelik düzenlenen sportif şampiyonalarda 4 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ettiğini vurgulayan Aydoğar, öğrencilerinin başarılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

"Mezun olduklarında çalışabilecekleri yetenekler kazandırmayı hedefliyoruz"

Müdür Yardımcısı Sadiye Candüz de öğrencileri iş hayatında yeteneklerine göre yönlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Candüz, şunları kaydetti:

"Atölyelerimizde el sanatları, dikiş, boyama ve dekorasyon ürünleri çıkartıyorlar. Mobilya atölyemizde de bu alana dair birçok şey öğreniyorlar. Oyma, kesme yapıyorlar, bunları işliyorlar. Böylece mezun olduklarında çalışabilecekleri yetenekler kazandırmayı hedefliyoruz."

Candüz, özel gereksinimli bireyleri işverenlere tanıtmak için çeşitli fabrika gezileri düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 17 yaşındaki Adem Karatepe, mobilya ve iç mekan dekorasyon atölyesinde ağaca şekil verdiklerini, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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