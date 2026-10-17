Bielefeld'de 38. Kur'an Tilavet Yarışması'na 2 bin 500 kişi katıldı

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İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından düzenlenen 38. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'nın Bielefeld kentinde yapıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği 38. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'na Avrupa ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Kırgızistan ve Türkiye'den de davetliler katıldı.

Avrupa'nın farklı bölgelerinden 8 finalist, iki yaş kategorisinde yarışırken, 10-13 yaş kategorisinde Ahmed Malik Ayan, 14-18 yaş kategorisinde ise Ali Yahya Demir birinci oldu.

Programda ayrıca ilk kez Kur'an'a Hizmet Ödülleri verildi ve IGMG camilerinde yetişen 17 genç imam hatibe icazet belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yarışmanın tarihsel gelişimine ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet olduğuna dikkati çekti.

Müslümanlar olarak insan hayatına, barışa, huzura, çevreye katkı sağlayan herkesle hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Ergün, "Barışın, güvenin huzurun elçileri olacağız. Peygamberimiz gibi yürüyen Kur'an olma gayretinde olacağız. Bizim temel amacımız Kur'an'ı toplumlara güzel bir şekilde anlatmaktır. Kur'an'ın tecvid ve makam üzere okunması ne kadar önemliyse Kur'an ahlakının yaşatılması da önemlidir. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA