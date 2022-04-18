Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı - Haberler

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Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen "yumurta yuvarlama" etkinliğine katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen "yumurta yuvarlama" etkinliğine katıldı.

Biden çiftinin, İngilizce "yumurta (egg) ve "eğitim (education)" kelimelerinin birleşiminden oluşan "EGGucation" temasıyla düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

Yağmur nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir konuşma yapan Biden çifti, ardından çocuklarla yumurta yuvarladı.

Törenin ardından Jill Biden, geleneksel olduğu üzere çocuklara hikaye kitabı okudu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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