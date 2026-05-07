Osmaniye'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 gün önce çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ahmet Karabulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şabaplı köyünde 28 Nisan'da Y.E.A. ile arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ahmet Karabulut (34), tedavi gördüğü Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.