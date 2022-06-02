BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'daki baskın sırasında öldürülen Filistinlinin cenazesi - Haberler

BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'daki baskın sırasında öldürülen Filistinlinin cenazesi İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında vurularak hayatını kaybeden Filistinli Eymen Mahmud Muhisin için cenaze töreni düzenlendi. İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında vurularak hayatını kaybeden Filistinli Eymen Mahmud Muhisin için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne bağlı silahlı kişiler de yer aldı. AA / Sari Jaradat - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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