Beyşehir'de Yeni Hayvan Barınağı Hizmete Açıldı

Beyşehir'de yapımı tamamlanan hayvan barınağı Hüyük ve Derebucak ilçelerine de hizmet verecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avdancık ve Mesutlar mahalleleri arasında oluşturulan tesisin sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam şartları gözetilerek planlandığını belirtti.

Barınağın Beyşehir'in yanı sıra Hüyük ve Derebucak ilçelerine de hizmet vereceğini dile getiren Bayındır, barınakta sokak hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması ve sağlık sorunlarının tedavi edilmesine yönelik imkanlar oluşturulduğunu anlattı.

Beyşehir'in göletlerine yavru balık salındı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ilçedeki farklı göletlere toplam 60 bin yavru sazan balığı bıraktı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, balıklandırma programının hedefine ulaşabilmesi için göletlere bırakılan balıkların korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yavru balıkların en az bir kez üremesine fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekilerek vatandaşlar ve balıkçılardan tür, bölge, dönem ve boy yasaklarına uymaları istendi.

Kaynak: AA