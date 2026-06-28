Beypazarı'nda takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Hilmi Yılmaz (41) hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi, soruşturma başlatıldı.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Hilmi Yılmaz (41), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Hilmi Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 06 DVE 559 plakalı otomobil, refüje çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yılmaz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı