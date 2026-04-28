Beypazarı'nda 'e-Twinning Çalıştayı' düzenledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "e-Twinning Çalıştayı" organize edildi.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğünce Kaymakamlık Salonunda düzenlenen çalıştaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü Şefika Biçer, Ankara Koordinatörü Zübeyde Yanar ve Banu Final, e-Twinning İlçe Koordinatörü Yıldırım Kaan Çelik ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Uslu, çocukların dijital çağa kendilerini kaptırmaması için bu tür programlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Biçer ise e-Twinning'in çocuklara ulaşım araçlarından biri olduğunu belirtti.

"e-Twinning nedir?", "ESEP Platformu Tanıtımı", "Proje Oluşturma Süreci", "Nitelikli Proje Özellikleri", "Örnek Proje İncelemesi" ve "Ödüllü Proje Örneği" gibi başlıklarda sunum yapılan çalıştay, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.