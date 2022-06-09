Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan esnafı ziyaret etti - Haberler

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Erdoğan, Beypazarı'nın tarım ve turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Böylesi bir ilçede esnaf ne bekliyor, beklentileri nelerdir? Esnafı gezerek alıyoruz. Hem de esnafla son bir durum değerlendirmesinde bulunuyoruz. Turizm anlamında, Beypazarı'na daha da bir ivme kazandırmanın yollarını arıyoruz." dedi.

Beypazarı ilçesinde el sanatlarına gereken desteği vererek kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, ilçede hafta sonu yapılacak festivale tüm Ankaralıları davet etti.

Erdoğan, bundan sonra Ticaret Odası Başkanlığından başlayarak ilçedeki meslek odalarını da ziyaret edeceğini ve istişarelerde bulunacağını sözlerine ekledi.