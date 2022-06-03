Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi - Haberler

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Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Kaymakam Erdoğan beraberinde Kaymakam Refiki Esma Atasever ile belediyeye geldi.

Erdoğan, Belediye Başkanı Kaplan ile ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali'nin 10-12 Haziran'da düzenleneceği ve festivalle ilgili hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan Oktay Erdoğan Beypazarı Güncel Haberler

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