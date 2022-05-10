BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada göre, çiftçinin ve tarımla iştigal edenlerin desteklenmesi amacıyla Belediye, çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle sebze fidesi dağıtacak.

Bu kapsamda fide ihtiyacı olanların 18 Mayıs'a kadar Belediye hizmet binasına giderek başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Domates, biber, patlıcan fidesi dağıtılacak çiftçilerin ilçede ikamet etmeleri gerekiyor. İstekliler, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvuruda bulunabilecek.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı çiftçisini desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "Belediye olarak 130 dönüm alanda örnek teşkil eden bir bahçe kurduk. Burada sebzeden meyveye kadar çok sayıda ürünü ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Çiftçinin sadece kara günde değil, her gün yanındayız ve destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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