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Beyoğlu Sütlüce'de yağmur suyunun temas ettiği elektrik kabloları alev aldı

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Beyoğlu Sütlüce'de yağmur suyunun temas ettiği elektrik kabloları alev aldı
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Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde akşam saatlerinde yağmur suyunun temas etmesi sonucu açıkta bulunan elektrik kabloları alev aldı. Kazı çalışmaları nedeniyle açıkta bırakıldığı belirtilen kablolardan yükselen alevler çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BEYOĞLU'nda yağmur suyunun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan kablolar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda açıkta bulunan elektrik kabloları alev aldı. Kazı çalışmaları nedeniyle açıkta bırakıldığı belirtilen kablolardan yükselen alevler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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