Beyoğlu'nda kargo hırsızı kısa sürede yakalandı

BEYOĞLU'nda kargo dağıtımı yapan B.T.'nin kısa süreliğine bıraktığı el aracından 2 kargo paketi çalındı. Güven Timleri'nin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Ö.F.B. (68) kısa sürede yakalandı. Çalınan kargo paketleri bulunurken Ö.F.B. ise işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 10.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasında çalışan B.T., dağıtım sırasında el aracını kısa süreliğine sokakta bıraktı. Geri dönen B.T., el aracındaki 2 kargo paketinin çalındığını fark etti.

KARGO PAKETİ HIRSIZI YAKALANDI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kargo paketlerini aldığı belirlenen Ö.F.B. (68), gözaltına alındı. Çalınan kargo paketleri muhafaza altına alınırken, Ö.F.B. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı