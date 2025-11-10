Beyoğlu'nda İş Yerinin Kurşunlanması: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Beyoğlu'nda, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan ve suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir iş yerinin 5 Kasım'da kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheliye ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yapmıştı.

Çalışmalarda, suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen, 18 yaşından küçük M.L.K, M.H. ile E.S. olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 2 çelik yelekle gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer'de 2 iş yeri ile 8 ev olmak üzere 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.