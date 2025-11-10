Haberler

Beyoğlu'nda İş Yerinin Kurşunlanması: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda 5 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç örgütü üyesi olduğu iddia ediliyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beyoğlu'nda, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan ve suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir iş yerinin 5 Kasım'da kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheliye ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yapmıştı.

Çalışmalarda, suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen, 18 yaşından küçük M.L.K, M.H. ile E.S. olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 2 çelik yelekle gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer'de 2 iş yeri ile 8 ev olmak üzere 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.