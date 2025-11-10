Haberler

Beyoğlu'nda Haraç Çetesi Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Beyoğlu'nda Haraç Çetesi Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunlayarak haraç almak isteyen yeni nesil suç örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BEYOĞLU'nda haraç almak için iş yeri kurşunladıkları için gözaltına alınan Yeni nesil suç örgütü üyesi 2'si yaşı küçük toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlere devam ediliyor.

Beyoğlu'nda, 5 Kasım'da haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan şüphelileri yakalamak için operasyon yapılmıştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde tespit edilen 2 iş yeri ve 8 eve yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ele geçirilmişti. Ayrıca şüphelilerin olaylarda kullandığı motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı tespit edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan M.L.K, M.H. ile E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.