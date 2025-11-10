Beyoğlu'nda Haraç Çetesi Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

BEYOĞLU'nda haraç almak için iş yeri kurşunladıkları için gözaltına alınan Yeni nesil suç örgütü üyesi 2'si yaşı küçük toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlere devam ediliyor.

Beyoğlu'nda, 5 Kasım'da haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan şüphelileri yakalamak için operasyon yapılmıştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde tespit edilen 2 iş yeri ve 8 eve yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ele geçirilmişti. Ayrıca şüphelilerin olaylarda kullandığı motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı tespit edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan M.L.K, M.H. ile E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.