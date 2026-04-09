Beykoz Üniversitesinde 48 saatlik animasyon maratonu yarın başlıyor

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Programı tarafından düzenlenen "ANIJAM", 10-12 Nisan'da Kavacık Yüksekokullar Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 48 saatlik yoğun bir üretim maratonunda bir araya gelecek. Katılımcılar, belirlenen süre boyunca ekipler halinde çalışarak animasyon projelerini geliştirecek ve kısa sürede, üretim sürecini deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinliğe katılanlar, animasyonun fikir aşamasından üretimine uzanan süreci deneyimlerken, ekip çalışması, zaman yönetimi ve yaratıcı problem çözme becerilerini de geliştirecek.

Beykoz Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Banu Burçin Öztunç, Dr. Öğr. Üyesi Orkun Yöntem, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt ve Arş. Gör. Aylin Berna Zamandar Başoğlu ile Marmara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aydın programa katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Karakter yaratıcısı Ali Yağız Kani, 11 Nisan'da 13.30'da düzenlenecek "Karakter Yaratma Süreci" başlıklı oturumda katılımcılarla buluşacak. Etkinlikte, karakter tasarımına dair yaratıcı süreçler, profesyonel üretim deneyimleri ve sektörel yaklaşımlar ele alınacak.

Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Programı, 2026-2027 akademik yılı itibarıyla öğrenci alımını özel yetenek sınavı ile gerçekleştirecek. ANIJAM'ın aday öğrenciler için de yol gösterici olması hedefleniyor.

Etkinliğin, animasyon alanında üretim yapmak isteyen gençler için önemli bir deneyim ve ilham kaynağı olması bekleniyor.