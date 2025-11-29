Haberler

Beykoz TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Kamyonette Yangın

Beykoz TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Kamyonette Yangın
Güncelleme:
Beykoz TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında araçta hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyonette hasar meydana geldi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 09: 00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde seyir halindeki bir kamyonette çıktı. Şoför aracın ön kısmından çıkan dumanları fark ederek kamyoneti emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Trafikteki diğer sürücüler de yangın tüpleriyle araca müdahale etti ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında kamyonette hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandığı için köprü istikametinde yoğunluk yaşandı. Trafikteki diğer sürücüler yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
