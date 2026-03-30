Beykoz'da yağış etkili oldu; sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, tekneler sürüklendi
İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Beykoz'da yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sahil kısımlarında ise rüzgarında etkisiyle Göksu Deresi'nde bazı teknelerin sürüklendiği ve battığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.