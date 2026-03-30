Beykoz'da toprak kayması sonucu tek katlı evde hasar oluştu

İstanbul Beykoz'da meydana gelen toprak kaymasında bir ev ve park halindeki otomobil hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak mahallede panik yaşandı.

İSTANBUL genelinde etkili olan yağışın ardından Beykoz'da toprak kayması meydana geldi. Olayda tek katlı bir ev ile park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağışın ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak kütlesi, sokak üzerindeki tek katlı evin üzerine düştü. Bu sırada park halinde bulunan bir otomobil de toprak altında kalarak zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Mahalledeki kişilerin panik yaşadığı olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor. Toprak kaymasının meydana geldiği alan ise dronla havadan görüntülendi.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'

Mahallede yaşayan Emircan İnce, sesi duyduktan sonra dışarı çıktıklarını belirterek, "Çıkan sese geldik. Zaten akrabamızın evine toprak çökmesi olmuş. Herkesin morali çok bozuk ama çok şükür can kaybı yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
