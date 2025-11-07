Beykoz'da Restoranda Yangın: Kısa Sürede Söndürüldü

BEYKOZ'da restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle restoranda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Anadolu Feneri Mahallesi Fener Caddesi'nde bulunan bir restoranda çıktı. Şömineden çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede tüm restoranı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, restoranın bulunduğu sokakta güvelik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. Restoranda hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.