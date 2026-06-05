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Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde kurulan Kompost Üretim Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde kurulan Kompost Üretim Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
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Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde kurulan Kompost Üretim Merkezi tanıtıldı. Proje kapsamında saray ve müze bahçelerindeki organik atıklar doğal gübreye dönüştürülerek yeşil alanlarda kullanılacak. Yılda en az 3 ton kompost üretilmesi hedefleniyor.

Milli Saraylar Başkanlığı idaresindeki Beykoz Cam ve Billur Müzesi bünyesinde kurulan Kompost Üretim Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Haftası kapsamında Milli Saraylar Başkanlığı tarafından tanıtımı yapılan bitkisel atıkların yeniden toprağa kazandırıldığı proje sayesinde saray, kasır, köşk ve müze bahçelerinden çıkan organik atıklar, doğal gübreye dönüştürülerek yeşil alanlarda kullanılacak.

Çalışmalarda yaprak, çim, dal parçaları, yabani otlar ve çeşitli bitkisel materyaller değerlendirilirken, kompost üretiminde kullanılan su ise sahada toplanan yağmur sularından sağlanacak.

Gazetecilere merkezle ilgili açıklamada bulunan Saray Bahçeleri Şube Müdürü Dr. Emine Atalay Seçen, alanlardan çıkan yabancı ot, biçilen çim ve kuru ağaç dallarının öğütülmesiyle kompost yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce proje fikrinin ortaya çıktığını söyleyen Seçen, "Sadece kova ve suyla yapılabilecek basit bir sistem. Kuru yapraklar, odun talaşları, çim atıkları, kuş, koyun ve keçi gübresi gibi azot faktörleri kullanıyoruz. Yaklaşık olarak sıcak kompostumuz 2 ayda, soğuk kompostumuz ise 1 yılda hazır hale geliyor." dedi.

Seçen, kompost hazır hale geldikten sonra içerisinde yararlı mikroorganizmaların durumunu mikroskopla incelediklerini dile getirdi.

İçinde hiçbir zararlı organizma barındırmayan iyi bir komposta dönüştüğünde sahada kullanmaya başladıklarını anlatan Seçen, "Elde ettiğimiz kompostu eledikten sonra, bir kısmını ışık görmeyecek şekilde toprağa karıştırarak bitki dikiminde kullanıyoruz. Diğer bir kısmından ise çok yumuşak hareketlerle bir özüt elde ediyoruz. Bu özütü de bitkileri sularken yapraklarına püskürterek uyguluyoruz. Yani piyasadaki sıvı gübrelerin çok daha doğal ve verimli bir versiyonu diyebiliriz. Sadece bu merkezimizde yılda en az 3 ton kompost üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçen, Edirne Sarayı'nda tamamlanmak üzere olan kompost merkezinin ise gelecek yıl açılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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