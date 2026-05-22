Beyin cerrahı Durmuş, görev yaptığı hastanede son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN'da yaşamını yitiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37) için fakültede cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende ailesi ve meslektaşları gözyaşı döktü.

OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş, evinde rahatsızlanmasının ardından 21 Mayıs Perşembe günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Durmuş için görev yaptığı OMÜ Tıp Fakültesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda akademisyen, sağlık çalışanı ve Durmuş'un yakınları katıldı. Eşi Mukaddes Durmuş, oğlu Mehmet Cihangir Durmuş ile anne ve babasının da bulunduğu törende duygusal anlar yaşandı. Konuşmalar sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Törende helallik alınarak, dua edildi. Görev yaptığı süre boyunca çalışkan kişiliği ve insan ilişkileriyle tanındığı ifade edilen Durmuş'un ölümü, sağlık çevrelerinde üzüntü oluşturdu.

Kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığının bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı öğrenilen Durmuş, törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
