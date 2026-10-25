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Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun Trump'la 2 görüşmesini 'çaresizlik' saydığı iddia edildi

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Beyaz Saray'ın, Netanyahu'nun seçim lobisini 'çaresizlik işareti' olarak gördüğü öne sürüldü. Netanyahu'nun son üç günde Trump'la iki kez görüşüp destek istediği belirtilirken, 27 Ekim seçimi öncesi anketlerde iki bloğun da çoğunluğa ulaşamadığı aktarıldı.

Beyaz Saray'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim kampanyası için yürüttüğü lobi faaliyetlerini "çaresizlik işareti" olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu son üç gün içinde ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez görüştü ve kendisine yönelik desteğini artırmasını istedi.

ABD'li kaynak, Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerini "çaresizlik işareti" olarak değerlendirdiğini ve söz konusu girişimleri "İsrail Başbakanı'nın seçim yarışında geride olduğunu düşündüğünün göstergesi" olarak yorumladığını ileri sürdü.

İsrailli bir kaynak ise Netanyahu'nun Trump'a İsrailli gazetecilerle telefon görüşmeleri yaparak kendisine verdiği desteği dile getirmesini önerdiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tam destek verdiğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Netanyahu'ya destek vermeyi reddederek, "Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum, ancak Bibi Netanyahu'yu desteklemiyorum da. Bence nihayetinde önemli olan başkanın desteğidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçime sayılı günler kala yapılan son kamuoyu araştırmaları, hem Başbakan Netanyahu liderliğindeki bloğun hem de Gadi Eisenkot'un en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet bloğunun hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığını ortaya koymuştu.

Kaynak: AA
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