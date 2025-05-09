Beton Mikseri ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletinin beton mikseriyle çarpışması sonucu 23 yaşındaki Saniye Yılmaz hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verildi. Beton mikseri şoförü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (3)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı motosikletin beton mikseriyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı. Yılmaz'ın cenazesi, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞOFÖR SERBEST
Öte yandan, gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.
HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),