Besteci Abdurrahman Yağdıran son yolculuğuna uğurlandı

ADANA (AA) - Dün akşam yaşamını yitiren 88 yaşındaki besteci Abdurrahman Yağdıran'ın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Yağdıran'ın naaşı tedavi gördüğü hastanenin morgundan alınarak cenaze töreninin düzenleneceği Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazın ardından Yağdıran'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Buradaki törene Yağdıran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, sanatçılar Fahri Işık, Şaban Gen, Cahit Seyhanlı, Hasan Özel, Yusuf Nur ve Atilla Tanyeli ile bestecinin sevenleri katıldı.

1934 yılında Adana'nın İstiklal Mahallesi'nde dünyaya gelen Yağdıran, "Adana Yollarında", "Canım Gülüm Postacı" gibi hafızalarda yer eden türkülerin bestesine imza atmıştı. Birçok Çukurova türküsünün kaynak kişisi olan Yağdıran, yaşamının büyük kısmında PTT'de postacı olarak çalıştı.

İki çocuğu ve 4 torunu bulunan yağdıran bir dönem TRT Adana İl Radyosu Çukurova'dan Sesler Topluluğu'nda da görev aldı.