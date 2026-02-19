Adıyaman'da 2 katlı bina çöktü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Yusuf Arslan'a ait iki katlı boş ev çökerken, çevresindeki diğer binalara da hasar verdi.
Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Arslan'a ait 2 katlı ağır hasarlı bina, aşırı yağış sonucu çöktü. Çöken binada kimse bulunmazken, Besni Belediyesi yetkilileri, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğindeki başka bir evde hasar oluştu. İnceleme sürüyor.
Haber: Mustafa ÖNDOĞAN -Kamera -ADIYAMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı