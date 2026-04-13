İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturması; 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan silahlı çatışmanın ardından başlayan soruşturma kapsamında toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, 1 şüpheli hayatını kaybetti. Son olarak, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganların tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken 1 şüphelinin ise emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
