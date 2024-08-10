Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan yolcu otobüsünde hasar oluştu. Otobüsteki yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Malatya'dan İstanbul'a gelen 34 BN 3044 plakalı yolcu otobüsü Büyükdere Caddesi'nde seyrederken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otobüsteki yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi emniyet ekiplerince trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.