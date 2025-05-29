Beşiktaş'ta Restoranda Yangın Çıktı

Beşiktaş'ta 3 katlı restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan Çiğdem Sokak'taki 3 katlı restoranda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, terasa kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir çalışan, olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.