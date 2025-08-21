Beşiktaş'ta Park Halindeki Motosiklet Çalındı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çaldığı öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde park halindeki motosikletin 2 şüpheli tarafından minibüsün arkasına yüklenerek çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Polis, güvenlik kamerası görüntüsündeki minibüsün plakasından yola çıkarak araç sahibi E.S'yi yakaladı.

Şüpheli E.S. ifadesinde, nakliyeci olduğunu, olay günü S.Ö.Ç'nin kendisini arayarak, arıza yapan motosikletini tamirciye götürülmesi için yardım istediğini öne sürdü.

Polis ekipleri, şüpheli S.Ö.Ç'yi ise çalıntı motosikletle Fatih'te yakaladı.

Tamirci olduğu öğrenilen S.Ö.Ç'nin, iş yerine götürdüğü motosikletin anahtar göbeğini değiştirdiği, ustasına da yeni motosiklet aldığını söylediği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö.Ç. tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.