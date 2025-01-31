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Beşikdüzü'nde Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Beşikdüzü'nde Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen ev yangınında 78 yaşındaki Osman Zeki Cora, yangının ardından yapılan incelemede cansız bedeniyle bulundu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adacık Mahallesi'nde Osman Zeki Cora'ya (78) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede Cora'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Cora'nın cenazesi, Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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