Berk Akand'ın Tahliye İddialarına Yanıt: Savcılık Açıklama Yaptı

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Berk Akand'ın tahliye edildiğine dair yayılan bilgiler üzerine yazılı açıklama yaptı. Savcılık, tahliye iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşımı yapan gazeteci Alican Uludağ hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi ılenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılamada Berk Akand'ın; kasten öldürmeye yardım suçundan 12 yıl 6 ay, Cinsel saldırıya yardım suçundan 5 yıl, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve kararların istinaf ile Yargıtay incelemelerinden geçerek kesinleştiği hatırlatıldı.

Başsavcılık, hükümlünün tutuklandığı tarihten itibaren cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çektiğini, 5 Haziran 2025'te mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini bildirdi. Akand'ın açık kurumdayken izin sürecinde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası aldığını ve yeniden Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Berk Akand'ın tahliyesi söz konusu olmamış, infazı aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerini kullanıldı.

Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, bu paylaşımları yapan gazeteci Alican Uludağ hakkında TCK 217/A kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi ılenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.