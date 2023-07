Bergama'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, mevcut muhtar S.D. ile muhtar adayı H.C. arasında çıkan tartışmaya yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mevcut mahalle muhtarı S.D. ile önümüzdeki seçimlerde muhtarlığa aday olacağı öğrenilen H.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin yükselmesi ve yakınlarının da olaya dahil olmasıyla tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda muhtar adayı H.C., kardeşi U.C. ve Saffet Can tabancayla vurularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.C., U.C. ve Saffet Can, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Saffet Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralarının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.