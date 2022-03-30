Bengal Körfezi ülkeleri, doğal afetler ve salgınlara karşı iş birliğini güçlendirmeye karar verdi

Bengal Körfezi Çok Sektörlü Bilimsel, Teknik ve Eğitim İşbirliği Örgütü (BIMSTEC), üyelerinin salgın sonrası kırılganlıklarını gidermek ve gelecekteki felaketlerle yüzleşme yeteneklerini güçlendirmek için coğrafi avantajlarını ve diğer kaynaklarını iş birliği içinde kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Bangladeş, Butan, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Myanmar'ın üye olduğu BIMSTEC, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenlenen 3 günlük zirve sonunda yayımladığı bildiride, üyelerin yoksulluk, doğal afetler, iklim değişikliği, salgınlar ve ulus aşırı suçlarla mücadelede birlikte çalışmaya karar verdiğine işaret edildi.

Bildiride, üye ülkelerin ticaret, yatırım, turizm ve teknolojiyi geliştirmek, ayrıca Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kayıpları dengelemek için ilişkilerini güçlendirme konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı konuşmada, "Avrupa'da son birkaç haftadır yaşanan gelişmeler, uluslararası düzenin istikrarı üzerinde soru işaretine neden oldu. Bu bağlamda BIMSTEC için bölgesel iş birliğini daha aktif hale getirmek önemli hale gelmiştir." dedi.

Modi, Hindistan'ın afet yönetiminde iş birliğini sağlamak için BIMSTEC Hava ve İklim Merkezine 3 milyon dolar katkıda bulunacağını söyledi.