Belh Vilayetinde Ayçiçeği Üretimi Artıyor

Ayçiçeği, Afganistan'ın tarımsal üretiminin nöbetleşe ekim sistemindeki ana ürün olma özelliğini taşıyor. Belh vilayetindeki ayçiçeği yetiştiricileri için parlak bir gelecek vadediyor.

Afganistan'ın Belh vilayetinde açan ayçiçekleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

BELH, 8 Ağustos (Xinhua) -- Ayçiçeği, Afganistan'ın tarımsal üretiminin nöbetleşe ekim sistemindeki ana ürün olma özelliğini taşıyor. Dünya genelinde ayçiçeği yağına talep arttıkça ayçiçeği üretiminin önemi de artıyor. Bu durum, Belh vilayetindeki ayçiçeği yetiştiricileri için parlak bir gelecek vadediyor.

Belh vilayetinin birçok ilçesinde bu yıl yaklaşık 500 dönümlük araziye ayçiçeği ekildi ve dönüm başına 600 kilogram ay çekirdeği üretildi.

Afganistan'ın Belh vilayetinde açan bir ayçiçeğinin üzerine konan arı, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde açan ayçiçekleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde açan bir ayçiçeği, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde ayçiçeklerinin arasında selfie çeken bir turist, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinde ayçiçekleri arasında görülen bir adam, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)¦