Belen'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, 'Güvenli Okul' projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi vererek etkinlik düzenledi. Çocuklara boyama kitabı hediye edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul" projesi kapsamında Gazi Abdurrahman Paşa Anaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.
Etkinlikte çocuklara boyama kitabı hediye edildi.