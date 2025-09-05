Haberler

Belediye Otobüsü Şoförü Trafikte Darp Edildi

Belediye Otobüsü Şoförü Trafikte Darp Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şoförün iş akdi sonlandırıldı.

MALATYA'da belediye otobüsü şoförü E.K., trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, salı günü Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsün şoförü E.K., trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen E.K., otomobil sürücüsüne defalarca yumruk attı. Otomobildeki annesinin gözü önünde darbedilen sürücü, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırılırken, olay otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde otobüs şoförün E.K.'nin yumruk attığı anlar yer aldı.

Öte yandan kavgaya karışan E.K.'nın iş akdine son verildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

İddialar doğru mu? Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.