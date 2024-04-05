Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Demirbaş, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ile birlikte, 1993 yılında Kars'ta bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Er Selami Şahin'in ailesine konuk oldu.

Belediye başkanı olarak ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdiğini belirten Demirbaş, "Bugün mazbatamızı aldık. Sizleri ziyaret ederek, duanızı alarak görevimize başlamak istedik. Sizlerin duası bizim için çok önemli. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için gerçekten çok büyük mücadele verildi ve çok canlar feda edildi. Bize düşen görev vatanımız, milletimizin, şehitlerimizin emanetleri için çalışmaktır. Sizlere layık olmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Bir süre sohbet eden Demirbaş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını söyledi.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Halime Şahin de hassas davranışından dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ise tebriklerde çiçek yerine derneğe bağış yapılmasını isteyen Demirbaş'a teşekkür ederek, "Bu çok anlamlı bir düşünceydi. Bundan dolayı şehit aileleri ve gaziler adına size teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çok güzel ve uyum içinde çalıştık. Her zaman bizimle bir arada bulundunuz, desteklediniz. Hem gönlünüzü, hem kapınızı hem de telefonunuzu bize açtınız. Bizi hiç yalnız bırakmadınız." ifadesini kullandı.

Demirbaş, daha sonra ilçe esnafını da ziyaret etti.