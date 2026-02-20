Belçika'da AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasını durdurma talebi reddedildi

Belçika'da mahkeme, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının durdurulması yönündeki başvuruyu reddederek dosyanın ilerlemesine karar verdi.

Belçika İddianame Dairesi, aralarında soruşturmanın en bilinen isimlerinden eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ile eski AP üyeleri Marc Tarabella ve Andrea Cozzolino'nun da bulunduğu şüphelilerin yaptığı itirazları değerlendirdi.

Savunma tarafı, soruşturmanın yürütülme biçiminde usul hataları bulunduğunu öne sürerek, dosyanın geçersiz sayılması ve soruşturmanın durdurulması talebinde bulundu.

Mahkeme ise söz konusu itirazları yerinde görmeyerek soruşturmanın mevcut haliyle devamına hükmetti.

Belçika yargısının son kararıyla birlikte dosyaya ilişkin soruşturmanın devam edeceği, sürecin ilerleyen dönemde yeni adli aşamalara taşınmasının beklendiği bildirildi.

AP'yi sarsan skandal

Aralık 2022'de Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda noktada yapılan aramalarda, 1,5 milyon avro ele geçirildi. Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Kaili ve AP'de asistan olarak çalışan partneri Francesco Giorgi ile beraberindeki bazı isimler gözaltına alındı. Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldığı öne sürüldü. Zaman içinde tüm tutuklular şartlı tahliye edildi.

Mart 2025'teki yeni bir dalgada da Çinli teknoloji şirketi Huawei adına AP'de lobi faaliyeti yürütme kisvesi altında rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.