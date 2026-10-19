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Belçika Kraliçesi Mathilde ve kızının yapay zeka ürünü sahte görüntüleri yayıldı

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Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı siyasetçilerin yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte çıplak görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Saray görüntülerin kaldırılması için adım atarken, Dedonder suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı Belçikalı siyasetçilerin yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Flamanca yayın yapan de Standaard'ın haberine göre, söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth, Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcısı Melissa Depraetere ile Ludivine Dedonder, yapay zekayla sahte çıplak görüntüleri oluşturulan kişiler??????? arasında yer aldı.

Depraetere, "Bu ne kadar iğrenç olsa da artık beni çok az şey şaşırtıyor. İnsanların bunun kabul edilemez olduğunu ve üzerinde oynanmış çıplak görüntülerin hayatları mahvedebileceğini bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dedonder ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

Belçika Kraliyet Sarayı da Kraliçe Mathilde ve kızı Veliaht Prenses Elisabeth'i gösteren sahte görüntülerin internetten kaldırılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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