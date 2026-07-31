Belçika: Gazze'de varıldığı duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin varıldığı duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Prevot, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahsızlandırılmasına ilişkin varıldığı bildirilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan Prevot, anlaşmanın tüm taraflarca eksiksiz uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Prevot, ancak bu şekilde çatışmanın sona erdirilmesi ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması yolunda önemli bir adım kaydedilebileceğini vurguladı.

ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini aktaran Prevot, "Şimdi tüm tarafların, anlaşmayı bağımsız denetim altında ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda gecikmeden uygulaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Prevot, bu sürecin Gazze'ye insani yardım erişiminin artırılması, Filistin yönetiminin Gazze'de yeniden görev üstlenmesi ve müzakere edilmiş iki devletli çözüme yönelik sürecin yeniden ivme kazanmasının önünü açması gerektiğine işaret ederek, diplomasiye gerçek bir şans verilmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

İsrail tarafından ise henüz resmi açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA