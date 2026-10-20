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Belçika Dışişleri, Fransa'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma çağrısı yaptı

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Belçika Dışişleri, Fransa'da hafta sonu yeni protestolar planlandığını belirterek Fransa'daki vatandaşlarına kalabalık ve toplu etkinliklerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Şiddet olaylarının yeniden yaşanabileceği uyarısıyla Fransız hükümetinin talimatlarına uyulması istendi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, 17 Ekim'de Fransa'da düzenlenen protestolarda meydana gelen şiddet olaylarının ardından ülkedeki Belçika vatandaşlarına kalabalıklardan ve toplu etkinliklerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hafta sonu için Fransa genelinde yeni protestoların planlandığına dikkat çekildi.

Ülkede düzenlenen protestolar sırasında yeniden şiddet olayları yaşanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Belçika vatandaşlarına kalabalık alanlardan ve halka açık toplantılardan uzak durmaları, Fransız hükümetinin talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Olağan önlemlere uyulduğu sürece Fransa'ya seyahat etmek genel olarak güvenlidir." ifadelerine yer verildi.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki bir turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde, iş yeri zarar gören esnaf ise hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Almanya, Hollanda ve İngiltere de vatandaşlarına Fransa'da dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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