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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Ürdün'de 7 ölü, 27 yaralı kilise saldırısını kınadı

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Ürdün'ün Kerek kentinde 7 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kilise saldırısını şiddetle kınadı. Prevot, sivillere yönelik şiddetin hiçbir zaman haklı gösterilemeyeceğini belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Ürdün'ün Kerek kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kiliseye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kerek bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

"Sivillere yönelik şiddet hiçbir zaman haklı gösterilemez." ifadesini kullanan Prevot, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Prevot, "Belçika, bu zor dönemde Ürdün halkının yanındadır." mesajını paylaştı.

Ürdün'ün Kerek kentindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirtmiş, güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da saldırıyı kınayarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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