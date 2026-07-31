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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasına ilişkin taleplere karşı çıktı

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bazı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Sebte'deki gelişmeler nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasına ilişkin taleplerine karşı çıkarak, bunun hiçbir şekilde çözüm olmayacağını vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bazı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Sebte'deki gelişmeler nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasına ilişkin taleplerine karşı çıkarak, bunun hiçbir şekilde çözüm olmayacağını vurguladı.

Prevot, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İspanya'nın Schengen Bölgesi'nin dışına çıkarılmasının yalnızca tüm İspanyol vatandaşlarını değil, aralarında çok sayıda Belçika vatandaşının da bulunduğu milyonlarca Avrupalı turisti de serbest dolaşım hakkından mahrum bırakacağı" konusunda uyarı yapan Prevot, "Bu hem adaletsiz hem de orantısız bir adım olur." ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı, "İspanya'nın geçici olarak Schengen Bölgesi'nin dışına çıkarılması hiçbir şekilde çözüm olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, geçmişte, İtalya'nın Lampedusa'da göçmen akını nedeniyle büyük baskı altında kaldığını anımsatarak, "Haklı olarak hiç kimse böyle bir önlemi gündeme getirmedi." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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