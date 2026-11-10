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Belçika'da ağ kesintisi UZ Brussel'de planlı ameliyatların ertelenmesine yol açtı

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Belçika'da bazı hastanelerdeki ağ kesintisi planlı ameliyat ve randevuların ertelenmesine, ambulansların başka hastanelere yönlendirilmesine yol açtı. UZ Brussel'de planlı ameliyatlar ve ayakta tedavi randevuları iptal edilirken, kesintinin nedeni araştırılıyor.

Belçika'da bazı hastanelerde yaşanan ağ kesintisi, planlı ameliyatların ertelenmesine ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

Belçika kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, ülkedeki bazı hastanelerde bilgi işlem sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ameliyat ve randevular ertelenirken, ambulanslar başka hastanelere yönlendirildi.

Kesintiden etkilenen Brüksel Üniversite Hastanesinde (UZ Brussel), bilgi işlem ve telefon sistemlerinde aksaklıklar meydana geldi.

Hastanede planlı ameliyatlar ve tıbbi işlemler ikinci duyuruya kadar ertelenirken, tüm ayakta tedavi randevuları ve uygulamaları iptal edildi. Ambulanslar da diğer hastanelere yönlendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilgi işlem ekipleri kesintinin nedenini araştırırken, yatarak tedavi gören hastaların güvenliği sağlanmaya devam ediliyor.

Diğer hastanelerde yaşanan aksaklıklar

Batı Flaman bölgesindeki Tielt kentinde bulunan Sint-Andries Hastanesi de ağ sorunları yaşandığını bildirdi.

Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Anvers'teki AZ Monica Hastanesi, tedbir amacıyla elektronik hasta kayıt sistemini devre dışı bıraktı. Hastanede, randevular ve ameliyatlar planlandığı şekilde sürdü.

Lier kentindeki Heilig Hart Hastanesi ise randevularını yeniden düzenledi. Kesintinin, UZ Brussel'de geliştirilen ve başka hastanelerin de kullandığı elektronik hasta kayıt sistemiyle bağlantılı olduğu bildirildi.

Sorunun teknik bir arızadan mı yoksa siber saldırıdan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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