Belarus lideri güvenlik ve kolluk kuvvetlerini en kötü senaryoya hazır olmaya çağırdı

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MİNSK, 14 Ekim (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, tüm güvenlik ve kolluk kuvvetlerine en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Belarus İçişleri Bakanlığı'na bağlı 7. Müstakil Özel Polis Tugayı'nın muharebe ve seferberlik hazırlığı denetimlerinin değerlendirildiği salı günkü toplantıda konuşan Lukaşenko, devlet güvenlik kurumlarının profesyonel, özgüvenli ve hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Talimatı üzerine Güvenlik Konseyi Devlet Sekreterliği ve diğer kurumların kapsamlı denetimler yürüttüğünü kaydeden Lukaşenko, bu denetimlerle sadece silahlı kuvvetlerin değil, tüm devletin zorlu dönemlerde birlik ve beraberliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Olası senaryolar üzerinde önceden çalıştıklarını söyleyen Lukaşenko, komşu ülkelerden gelebilecek veya bu ülkelerin topraklarından başlatılabilecek muhtemel saldırgan eylemlere karşı teyakkuzu sürdürürken, saldırganlık olarak yorumlanabilecek adımlardan da kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua