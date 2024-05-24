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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz'ün oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz'ün oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı. Destici, Altındağ Kültür Sarayı'nda Murat Gürbüz ve Gamze Aykaç çiftinin düğününe katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz'ün oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı.

Destici, Altındağ Kültür Sarayı'nda Murat Gürbüz ve Gamze Aykaç çiftinin düğününe katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin nikahını kıydırdığı çiftin şahitliğini yapan Destici, aile cüzdanını Aykaç'a verdi.

Buradaki konuşan Destici, çifti tebrik ederek, evliliğin kutsal bir yapı olduğunu söyledi.

Destici, daha önce katıldığı düğünlerde, çiftlere çocuk konusunda "Gönüllerine göre, Cenabıhakk'ın takdir ettiği miktarda olsun." dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ama Cumhurbaşkanımızın son açıklamaları, TÜİK verilerine bakıldığında çocuk yapma oranı gittikçe düştüğü için nüfusumuzda azalma var. Maalesef nüfusumuz artmıyor, eksiye doğru gidiyor. Bunun için artık en az 4 çocuk yapmak bir Türk evladı için farz-ı kifaye olmuştur. Hanımefendi kızımız da herhalde bu sözlerimize katılacaktır diye düşünüyorum ve cinsiyette yine gönüllerince olacak 4 evladı Cenabıhak bu gençlerimize nasip etsin diyorum."

Parti yöneticileri ve üyelerinin de katıldığı düğünde, çiftin diğer nikah şahitliklerini Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş, önceki dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eski milletvekillerden Miraç Akdoğan yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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