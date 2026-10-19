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BBP Genel Başkanı Destici, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlara başarı diledi

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BBP Genel Başkanı Destici, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlara başarı diledi
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm muhtarların gününü kutladı. Destici, büyük sorumluluk ve özveriyle görev yapan muhtarlara çalışmalarında sağlıkla kolaylık ve başarı diledi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizin, köylerimizin ve hemşerilerimizin en yakınında olan; vatandaşımızın derdini, talebini ve sevincini devletimize taşıyan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallelerimizin, köylerimizin ve hemşerilerimizin en yakınında olan; vatandaşımızın derdini, talebini ve sevincini devletimize taşıyan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımıza çalışmalarında sağlıkla kolaylık ve başarı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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